Лідери країн "Великої сімки" мають відмовитися від будь-яких переговорів з російським диктатором володимиром путіним, оскільки він розуміє лише мову терору та ультиматумів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час засідання лідерів країн G7.

Він закликав лідерів держав "Групи семи" визнати очевидний факт - що з нинішнім керівником рф не може бути діалогу.

За словами Зеленського, путін сам відкинув діалог попри всі намагання України домовитись про мир протягом років.

"Він говорить ультиматумами. Терор - це і є його ставлення до світу, до інших людей", - додав президент.

Звертаючись до лідерів G7 Зеленський зазначив, що суспільство не зрозуміє їх, якщо вони не обірвуть будь-які перспективи керівника терору після російських ударів, усіх вбивств та знущань з мирних людей і міжнародного права.

"Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником росії - який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, - або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир - і ця людина у москві", - додав президент.