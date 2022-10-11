Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю [ Редагувати ]
Окупанти продовжують розповсюджувати фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі. Щоб спростувати цю провокацію, необхідно розмістити спостерігачів на українсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час термінової наради з лідерами G7.
"Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він з усіма сусідами. Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусії вже використовується для ударів по Україні. Зараз ми бачимо велику загрозу. росія намагається прямо втягнути Білорусь у війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по ції країні", - заявив президент.
Він наголосив, що Білорусь уже й так є опосередкованим учасником війни, але росія хоче втягнути її у бойові дії безпосередньо. При цьому Україна ніколи не планувала бойових дій проти РБ.
"Щоб повністю зняти цю провокацію, зняти ці наративи, що звучать від Лукашенка (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.), ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України та Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. Я вас прошу на рівні G7 підтримати цю ініціативу", - закликав Зеленський.
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