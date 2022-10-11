Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом рф володимиром путіним у вівторок, 11 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ.

"Генеральний директор Гроссі зустрівся сьогодні з президентом Росії Путіним у рамках зусиль МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії в Україні", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі наголошувалось на терміновій необхідності створення охоронної зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Також у МАГАТЕ повідомили, що минулого тижня Гроссі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Гроссі планує ще раз з ним зустрітись пізніше.

"Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії", - заявив Гроссі.

Російський диктатор під час зустрічі заявив, що "із задоволенням обговорить всі питання, які взаємно цікавлять, а може викликають стурбованість".

"Наприклад, те, що стосується ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. У будь-якому випадку ми відкриті для цього діалогу і раді вас бачити", - сказав путін.