Ердоган має намір обговорити з путіним кроки щодо припинення вогню в Україні [ Редагувати ]
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів із президентом рф володимиром путіним в Астані має намір обговорити кроки щодо припинення вогню в Україні.
Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі каналу 24TV.
"Президент Ердоган обговорить з Путіним наші перспективи, кроки, які ми можемо зробити для досягнення припинення вогню (в Україні - ред.)", - сказав Калин.
За його словами, на шляху до домовленостей про припинення вогню в Україні є дуже багато підводного каміння, пасток та ям, які обов'язково потрібно врахувати.
Офіційний представник Ердогана також зазначив, що під час телефонних переговорів путін заявляв про готовність до переговорів з українською стороною за посередництвом Анкари.
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