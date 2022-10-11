Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів із президентом рф володимиром путіним в Астані має намір обговорити кроки щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі каналу 24TV.

"Президент Ердоган обговорить з Путіним наші перспективи, кроки, які ми можемо зробити для досягнення припинення вогню (в Україні - ред.)", - сказав Калин.

За його словами, на шляху до домовленостей про припинення вогню в Україні є дуже багато підводного каміння, пасток та ям, які обов'язково потрібно врахувати.

Офіційний представник Ердогана також зазначив, що під час телефонних переговорів путін заявляв про готовність до переговорів з українською стороною за посередництвом Анкари.