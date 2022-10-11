Пропозиція лаврова про переговори щодо України з Заходом не конструктивна - Держдеп [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США не вважають заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова про переговори щодо війни в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.
Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.
"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав він.
Зазначимо, що раніше лавров заявив, що москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.
Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України.
Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.
Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку росії.
по темі
США працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони NASAMS для українських військових
У США не виключають, що президент рф володимир путін вирішить змінити тактику через програш російської армії на поле боя
В американському Конгресі вже подали відповідний законопроект. Які саме ініціативи розглядають? Що кажуть самі конгресмени? І чому для України це важливо?
У посольстві США закликали громадян Сполучених Штатів виїхати з України через удари росії, які становлять "пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі"
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефону розмову