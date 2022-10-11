США не вважають заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова про переговори щодо війни в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав він.

Зазначимо, що раніше лавров заявив, що москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.

Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України.

Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.

Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку росії.