У Миколаїві окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ЕРА
У четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Про це повідомляється у Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.
Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.
За його словами, два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами.
На місці працюють рятувальники.
по темі
Prev Next
08 жовтня 2022 12:28 У Миколаївській області ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе
Сили ЗСУ збили ворожий безпілотник іранського виробництва Shahed-136 у Миколаївській області
13 жовтня 2022 07:38 Окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе: що відомо
У четвер вранці, 13 жовтня, окупанти атакували Київську область іранськими дронами-камікадзе
13 жовтня 2022 07:18 232 доба повномасштабного вторгнення: оперативні дані від Генштабу
У четвер, 13 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
12 жовтня 2022 18:24 Перерахунок пенсій: як перевірити онлайн
Багатьом українцям перерахували пенсійні виплати
12 жовтня 2022 15:30 СБУ викрила російського агента, який коригував удари по Києву
Служба безпеки викрила зрадника, який коригував ракетні удари росіян по Києву