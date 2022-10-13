У Києві продовжують ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. У центрі міста, там, де влучили ракети, комунальники вже поклали новий асфальт. Відновили й рух автівок. Загалом, окупанти ранком понеділка пошкодили з півсотні житлових будинків, три школи, дитячий садок, університет, лікарні. Шість людей загинули, 50 - постраждали. То був найпотужніший обстріл столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Мій колега Роман Барашев - далі про те, як відновлюється Київ після терористичної атаки.

У понеділок рашисти вдарили у саме серце Києва. Вибухи пролунали біля пішохідного мосту.

Вразили територію біля бізнес-центру.

Та червоного корпусу Київського національного університету імені Шевченка.

Я щойно побачила, як летить ракета...

І от така містика, що в мене декілька колег вчора запізнилися і я фактично запізнився, затримався буквально на 15 хвилин, виходжу з дому, чую ці два вибухи і телефонує начальних охорони, каже, до нас прилетіло, він виходив на вулицю, його дверями стукнуло, оце в нас чи не найбільший травматизм, а всі люди, слава богу, тривога була, занять в першу зміну немає …

Олена Добржанська, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка:

Таня з пресцентру сиділа на робочому місті, біля вікна, почула звук, інстинктивно вскочила, побігла в коридор, була страшно налякана, бо скло летіло їй фактично в спину. Вона бігла, відчуваючи, как все це тремтить. А в цей момент її дитина поряд була у школі, вона не знала, що там відбувається.

Володимир Бугров, ректор КНУ ім. Шевченка:

Бачите, ось фасад нашого корпусу, головного, наша окраса… ударна хвиля була такої сили, що через бік зайшла у внутрішній двір і навіть на ту сторону, протилежну, в деяких кімнатах пошкодило вікна, винесло двері. - Вибухів було два? - Два. Один от за пам'ятником Шевченка, там така вирва на дитячому майданчику, і от бачите будинок навпроти Червоного корпусу там теж вікна ушкоджені. Це до речі одне з видавництв відомих "Лаурус"… а друга хвиля була більше, цю якось, можливо, дерева погасили, можливо меншої сили, а та йшла отам, де яма на перехресті бульвару Шевченко і Володимирської, вона більшу шкоду завдала.

За даними правоохоронців, тут загинули п'ятеро людей, десятки - отримали поранення.

В університетських корпусах розбиті понад півтисячі вікон - їх зараз зашивають фанерою та плівкою. Майже всі шибки повилітали з цієї будівлі Міністерства освіти. Постраждав офіс українських полярників. А ця наукова бібліотека - стала щитом для Червоного корпусу університету, захистивши його від потужних руйнувань.

Благо, що не загорілося це все, так? - Так, так, так. Ви маєте рацію. На щастя, що не було пожежі, могла б бути шкода, для нас це взагалі така трагедія, тому що оці вікна - це відділ стародруків. Там починаючи від інкунабули 1498 року, там рідкісні книги, які ще в бібліотеці Креминецького ліцею з інших джерел, у нас дуже великий відділ стародруків, він для дослідників був манною небесною.

Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки КНУ ім. Шевченка:

Стародруки й рідкісні видання ми відразу перевірили, не пошкоджені, єдине, що ми будемо проводити зараз знепилення, будемо переміщати ці фонди, вже почали цю роботу, в окреме приміщення більш захищене. - Це ж якщо завтра злива… - Уже сьогодні вікна з середини закриваються, щоб мінімізувати і плівкою і ДВП, ми вчора отримали оперативно, університет закупив матеріали …

Навіщо рашистам знадобилося обстрілювати освітній центр столиці? Німе питання застигло в розбитих вікнах будівель, у величезній вирві на дитячому майданчику у парку.

Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки КНУ ім. Шевченка:

Це тероризм чистої води… тим більше, коли ми говоримо про духовні, освітні національні пам'ятки та символи. Де ще можуть бути страшніше і загрозливіше місце для рашки, яка повністю, ми бачим по вчинкам їх воїнів, керівництва - їх рівень моралі, і культури, і духовності.

Володимир Бугров, ректор КНУ ім. Шевченка:

Єдиний висновок напрошується той про який наш голова держави наголосив, що це є тероризм. - Багато кажуть про червоні лінії, а тут червона лінія пройшла через ваш Червоний корпус. А от міжнародне співтовариство, науковці, освітяни… - Ми дуже багато отримали слів підтримки. Сьогодні у Твітері надійшло від університету Гренади в Іспанії, партнер до речі Інституту філології й вони перфектною українською написали повідомлення про співчуття і слова підтримки. У нас колись були дуже хороші дружні стосунки з російськими університетами, з білоруськими університетами, але ми не почули жодного слова підтримки чи просто осуду. Це якась суспільна… - Зомбація? - Зомбація… І як таке може бути? Ось ми зараз побачимо з вами, що є "руський мир".

Інститут філології. З усіх будівель університету він зазнав найбільших руйнацій.

Ось один із фрагментів над вхідним блоком дверним був вітраж, він з армованого скла, кольорового і ось уявіть якої сили вибух, що він його вирва і скрутив. - Повиривало кругом усі двері, бачте.

Це та сама … колишня кафедра російської філології, яка була переіменована. Насправді коли задають таке питання: а чому була така кафедра - ми відповідаємо: а хіба нам не треба професійно знати ворога? Може наша проблема полягала в тому, що ми недооцінювали ворога, що він піде на відкрите втручання.

От один з типових прикладів, якщо ви подивитесь вгору ви побачите, що це дерев'яні перекриття, це пам'ятник архітектури. Колишня перша гімназія. Червоний корпус 180 років цього року відзначає, цей трохи менше.

А ці сліди "русскій мір" залишив на кафедрах Романської філології, української філології для іноземних громадян…

Олена Добржанська, проректор з науково-педагогічної роботи:

Це у нас центр корейської мови імені Дениса Антіпова. Денис - наш викладач, відомий воїн 95 бригади, у 2014 році пішов на фронт, тоді ще був аспірантом.

Як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення він, як людина з досвідом, неймовірно талановитий, дуже позитивний, щира людина, пішов воювати, був поранений на день народження Шевченка, він мені писав, що це мій другий день народження, але на жаль, він загинув, буквально - не прийшло і місяця.

В саду Інституту філології - висаджені два дерева. Бук - на честь Дениса Антіпова. "Бук" - це був його позивний на фронті. А поруч - сакура.

Олена Добржанська, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка:

На пам'ять Святослава Горбенка, це наш студент, магістрант, японіст, який пішов в 14-му захищати Україну, це Кіборг і Герой України.

Зараз на фронті боронять нас від ворога близько ста співробітників Київського національного університету імені Шевченка. Тим часом у самому навчальному закладі - після подій 10-го жовтня - доведеться боротися за право на нормальне функціонування. Освітній флагман потребує відновлення. І наразі працюватиме в дистанційному режимі навчання.