І ще до цієї зустрічі - путіна та Ердогана - ЗМІ писали, що російський диктатор будь-що спробує просувати ідею переговорів і "угоди із Заходом". При цьому путін зараз перебуває на світовій політичній шахівниці - у полодженні цугцвангу. Коли будь-який хід - веде до програшу.

Росії дуже потрібні переговори з Україною, при цьому - вони намагаються робити це на своїх умовах. Шантажуючи світ енергетикою, голодом чи ядеркою. Бо ж на полі бою "друга армія світу" - програє.

Контрнаступ ЗСУ триває. Наші хлопці тримають оборону навіть на таких складних напрямках, як Бахмутський. Як? Руслан Смещук бачив.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Дуже-дуже гучно. Взагалі я думаю, що тут і декілька хвилин тиші немає. Виходи - приходи. Йде активна така контрбатарейна боротьба, активні бойові дії.

Це Бахмутський плацдарм. Найбільш напружена ділянка Східного фронту зараз. Місто під постійним вогнем.

Попереду дим, і це свіжий прильот - ми чули ці розриви.

Фронт тут проходить уже по самій Бахмутській агломерації. Околиці міста - знелюднілі, побиті артилерією квартали, на вулицях - мертві тварини. І постійно чути канонаду.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ми зараз чуємо і прильоти снарядів - приходи. І виходи - постріли нашої артилерії…тобто ситуація така - напружена. Постійно потрібно слухати повітря… Все навколо разбомблено, постійні прильоти, треба бути обережним.

Ще гірше - за містом. Це вже нуль - і він прострілюється. Якщо помилитися поворотом, можна загинути. Рятує тільки швидкість. І вдача.

Шось почали тут вздовж дороги стріляти із стрілецької зброї - прям інтенсивно, активно. Тож ми розвернулися і тікаймо звідси. Тут взагалі постійно чуеш прильоти артилерії. А от зараз це вже свідчить про якийсь близький бій.

Оборона важка. І щоб допомогти піхотинцям на нулі, активно застосовують важке озброєння.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Дуже в обороні допомагають танки. От зараз ця машина, працює із закритої позиції. Тобто діє як самохідна артилерійська установка, відпрацювуючи стаціонарні цілі рашистів, і зробивши кілька пострілів, машина змінить своє положення, прибереться звідси, адже у відповідь може щось прилетіти.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Один танк, один екіпаж, коректувальник і командир. Який спостерігає за всією роботою з неба, тобто з квадрокоптера. І веде коректуру. А танк - це є така сильна, маневрена зброя.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Постійно змінюєм позицію, постійно переїжджаємо, постійно наново наводимся на орієнтир, і наносим опять удари потужні з танка.

Такі групи активно діють уздовж лінії фронту. Ось як виглядає застосовуння танків. Тут під удар ведмедиків, потрапила російська база. "Располага" - як кажуть армійці.

Далі - перезарядка і на новий вогневий рубіж.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вистріляли 13 снарядів, зараз поїдемо перезаряджатися - знищили ціль ангар з окупантами.

Влучним пострілам хлопці радіють, але чесно кажуть - буває страшно.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли прильоти великі. І близько падає. Це ж при тому, що у вас броня. Так - все може бути, бо може біля танку, а може і в сам танк.

Користуючись нагодою, чоловіки просять передати привіт рідним. Бо зі звʼязком там погано.

Хочу передати привіт моїй мамі, сказати що в мене все добре. Шапка в мене є, але вона в машині.

Бажаю своїй мамі, щоб вона скоріше одужувала, бо в неї сьогодні операція.