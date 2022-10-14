Внаслідок вибуху 8 жовтня було пошкоджено Кримський міст. Ремонт мосту між окупованим Кримським півостровом та півднем росії має бути завершено до липня 2023 року. Про це повідомляється на сайті уряду росії.

Уряд росії призначив ООО "Нижнеангарсктрансстрой" єдиним виконавцем закупівель робіт з проєктування та відновлення (капітального ремонту та (або) реконструкції) зруйнованих елементів транспортної та інженерної інфраструктури Кримського мосту в акваторії Керченської протоки.

Згідно з документом, "граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт", є 1 липня 2023 року.