У Європі знову тече труба. Цього разу нафтова. Витік із нафтопроводу "Дружба", який перекачує паливо із росії до країн ЄС, зафіксували на території Польщі. Чергова диверсія чи просто випадковість? Тетяна Логунова дізнавалася.

Чимала нафтова пляма посеред кукурудзяного поля. Це кадри витоку з нафтопроводу "Дружба", зафільмовані дроном. Аварія сталася за сімдесят кілометрів від польського міста Плоцьк, на гілці трубопроводу, який качає російську нафту до Німеччини. Жителі сусідніх сіл кажуть, смердить так, що неможливо вийти з хати.

Андржей Кедзерскі, місцевий житель:

Загавкали собаки, я вийшов на вулицю і у ніс вдарив сильний запах. Я не знав, що трапилося, але бачив, як мерехтіли проблискові маячки.

Витік зафіксував польський оператор PERN. Його представники повідомили: лопнула труба діаметром 80 сантиметрів під тиском 30 атмосфер, говорити про причини розгерметизації поки зарано. Цю позицію підтримали і політики.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Я постійно отримую актуальну інформацію про причини витоку. Не можна квапитися з висновками. Ми не знаємо точно, хто стоїть за цим витоком. Чи це випадкове пошкодження чи акт саботажу.

Роб Джеттен, міністр з питань клімату та енергетичної політики Нідерландів:

Наскільки мені відомо, немає інформації про те, що це була диверсія, як у випадку з "Північними Потоками". Але я вважаю, що треба проаналізувати усі деталі, і переконатися, на європейській землі не стався черговий акт саботажу.

Трубу вже оглянули фахівці компанії-оператора. Слідів диверсії не знайшли.

Катаржина Красинська, речниця компанії:

Технічні служби локалізували місце витоку. За попередніми даними, ознак причетності до цього інциденту сторонніх осіб немає.

Вже найближчим часом трубу почнуть латати. Ремонт може тривати до десяти днів.

А от пошкоджені вибухами "Північні потоки" ніхто ремонтувати не збирається. Натомість, європейці намагаються знайти організаторів та виконавців цієї диверсії. Нині у Балтійському морі паралельно працюють експерти з трьох країн - Німеччини, Данії та Швеції.

Хто винен - без зайвих розслідувань - знають у росії. Президент путін заявив - вибухи були вигідні країні, яка продає Європі більш дорогий скраплений газ. Тобто, США. І одразу запропонував європейцям забути про санкції і запустити газ по єдиній вцілілій нитці другого "Північного Потоку".

володимир путін, президент росії:

Ее мощность составляет 27 миллиардов кубометров в год. Это порядка 8-и процентов импорта всего газа в Европу. Россия к началу поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и все.

Нагадаю: серія витоків із системи газогонів "Північний Потік" сталася наприкінці вересня. В районі данського острова Борнхольм, в результаті підводних вибухів, які зачепили три із чотирьох ниток першого і другого "Північних потоків". Газ із труб виходив майже тиждень, усього витекло 800 мільйонів кубів палива. У Євросоюзі не сумніваються - газогони підірвали навмисно і підозрюють в організації диверсії росію.