Окупанти концентрують сили в районі Бахмута і штурмують Іванград [ Редагувати ]
Найскладнішим напрямком на фронті залишається Бахмутський, особливо селище Іванград на південь від міста, де окупанти "шалено атакують". Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
Ворог концентрує основний свій удар у районі Бахмута. Особливо в Іванграді – це населений пункт, де вони шалено атакують. Наші сили роблять все, щоб відбити ці атаки, і стримують ворога.
Ще один складний напрямок - Авдіївський. Череватий запевнив, що українське командування "робить усе", щоб захисники в районі Бахмута були забезпечені всім необхідним - від провіанту до всіх видів озброєння та боєприпасів.
Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині окупанти відступили на Луганському напрямку, і зараз намагаються стабілізувати фронт у районах Сватового та Кремінної.
Вони навіть опублікували у своїх пабліках у соцмережах, як там зігнано інженерну техніку, як там ставляться протитанкові надовби. Це не дуже далекоглядно - показувати ворогу свої укріплення. Напевно, це скоріше елемент емоційно-психологічного впливу".
Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні 13 жовтня президент Зеленський повідомив, що Бахмутський напрямок на Донеччині залишається одним з найважчих на фронті.
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