Найскладнішим напрямком на фронті залишається Бахмутський, особливо селище Іванград на південь від міста, де окупанти "шалено атакують". Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Ворог концентрує основний свій удар у районі Бахмута. Особливо в Іванграді – це населений пункт, де вони шалено атакують. Наші сили роблять все, щоб відбити ці атаки, і стримують ворога.

Ще один складний напрямок - Авдіївський. Череватий запевнив, що українське командування "робить усе", щоб захисники в районі Бахмута були забезпечені всім необхідним - від провіанту до всіх видів озброєння та боєприпасів.

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині окупанти відступили на Луганському напрямку, і зараз намагаються стабілізувати фронт у районах Сватового та Кремінної.

Вони навіть опублікували у своїх пабліках у соцмережах, як там зігнано інженерну техніку, як там ставляться протитанкові надовби. Це не дуже далекоглядно - показувати ворогу свої укріплення. Напевно, це скоріше елемент емоційно-психологічного впливу".

Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні 13 жовтня президент Зеленський повідомив, що Бахмутський напрямок на Донеччині залишається одним з найважчих на фронті.