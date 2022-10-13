Зеленський назвав найжорстокіший напрямок фронту [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Бахмутський напрямок в Донецькій області і досі залишається одним з найжорстокіших на фронті.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Хочу відзнати бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйон четвертої бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку", - заявив президент.
За його словами, цей напрямок і досі один з найжорстокіших на фронті. Зеленський подякував кожному і кожній, хто захищає там наші позиції, наносить відчутні удари по окупантам.
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