На Луганщині частина окупантів ведуть оборону та стягують техніку. Інші кидають позиції та тікають. Бо наші військові демонструють відео з рубежів Сватівщини. На Донеччині уся лінія фронту під щільним вогнем рашистів. Минулої доби загарбники знову нищили Бахмут. Дісталося й Костянтинівці.

На звільнених від окупанта територіях тривають стабілізаційні заходи. Та ексгумація тіл загиблих. Останні новини з Донбасу - далі в нашому огляді.

Окупований Старобільськ. Школярі під наглядом окупантів риють окопи. Ворожі споруди тягнуться на кілометри уздовж полів. Рашисти, не шкодуючи сил, будують лінію оборони. Щоправда, не всі. Деякі шукають способів утекти.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку 144-ї мотострілецької дивізії рф намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області. Лише за дві доби передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування.

Більшість окупованих міст залишаються без зв'язку та інтернету. Ворог прагне ізолювати людей від новин, щоб не чекали Збройні Сили України. Та не здавали позицій загарбників. Проте місцеві якось примудряються.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

Звільнені населені пункти Луганщини ворог систематично обстрілює. Та збройні сили міцно тримають рубежі. І нагадують рашистам, що деокупація неминуча…

Лінія фронту на Донеччині теж під щільними обстрілами. Рашисти не полишають спроб дістатися Бахмута. Місто щодня зазнає руйнівних ударів росіян. Ця ніч видалася тяжкою.

І ранок теж.

Хе*ачили по нам очень жестко. Не знаю, это все или нет…. Это просто пи*дец…

Від вогню рашистів загинуло двоє людей.

У Костянтинівці снаряд влучив у двоповерхівку.

За минулу добу ворог обстріляв десятки населених пунктів.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - з танків та артилерії.

Ворог намагався просунутися, але отримав відсіч.

У звільнених населених пунктах триває ексгумація тіл із масових поховань. Уже завершили роботи на місці поховання військовослужбовців. З братської могили вилучили тіла 34 українських захисників. Тепер працюють на місці, де поховано понад 120 цивільних.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Всі ознаки насильницької смерті. Але вже детальна інформація - вона буде розділена як по цивільному населенню, так і по військовим, окремо причини смерті. Але можна і наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули, захищаючи територію Лиманської громади.

А це лікарня Лимана. Окупанти за час свого панування її просто знищили. А що не зруйнували, викрали!

Тут був і пологовий будинок, тут було й медобладнання, і це все зруйновано. Наша задача зараз тут зробити хоч медпункт…

Донеччину поступово з'єднують зі світом. Напередодні з Києва до Краматорська вирушив пасажирський потяг.