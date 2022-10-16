Німеччина має надавати біженцям з України більше привілеїв, зокрема виплачувати вищу допомогу, ніж переміщеним особам з інших країн. Про це заявив міністр праці та соціальних справ ФРН Хубертус Хайль виданню Tagesspiegel.

Він виступає за скасування процедури надання притулку для громадян України, оскільки їхній статус вважається з'ясованим.

Люди тікають від жахливої ​​війни, яку розв'язав Путін… Вони мають право на базове забезпечення і можуть одразу влаштуватися на роботу. Скасовувати тут абсолютно нічого. Навіть можливе збільшення числа біженців взимку цього не змінить.

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Хубертус Хайль також згадав фразу лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, який наприкінці вересня заявив, що багато українців займаються "соціальним туризмом", приїжджаючи до Німеччини виключно для отримання допомоги. Міністр вважає, що подібні висловлювання не повинні "отруювати грунт".

7 жовтня портал T-Online з посиланням на главу МВС Німеччини повідомляв, що загалом з початку збройного вторгнення у країні зареєстрували понад мільйон біженців з України.

Нагадаємо, Німеччина з 1 вересня змінила низку правил для українських біженців.