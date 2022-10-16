Загальна чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ з Білорусією становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусії Валерій Ревенко.

До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе.

Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ "на західних кордонах Союзної держави". Це стало відповіддю на нібито підготовку ударів з території України.

За словами лукашенка, у Білорусії розмістять "не одну тисячу" російських військових. кремль деталей не навів. Білоруське МЗС заявило, що в республіці діє режим контртерористичної операції. Лукашенко пояснив, що у Білорусі запровадили режим терористичної небезпеки.

Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі 15 жовтня.