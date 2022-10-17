Німеччина оштрафувала Telegam на 5 млн євро [ Редагувати ]
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Федеральне відомство юстиції Німеччини наклало на месенджер Telegram штраф на загальну суму 5,1 млн євро за передбачувані порушення у 2021 та 2022 роках закону про покращення правозастосування у соціальних мережах.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Німеччини.
"Telegram FZ-LLC, як провайдеру соціальної мережі Telegram, ставляться у вину порушення проти обов'язку надати законні шляхи оповіщення про протизаконний зміст, а також проти обов'язку призначити уповноваженого всередині країни", - йдеться у документі.
У відомстві стверджують, що з квітня 2021 року неодноразово намагалися доставити до Дубая, де знаходиться штаб-квартира Telegram, листи про слухання у Німеччині. Попри підтримку компетентних органів в ОАЕ з надання міжнародної правової підтримки, це не вдалося зробити.
Закон про покращення правозастосування у соціальних мережах прийнято для регулювання процесу розгляду скарг з боку користувачів соцмереж. Зокрема, він зобов'язує провайдера мати в Німеччині представника – особу, або організацію, який був би уповноважений приймати та вручати документацію, зокрема рішення місцевої влади чи судів.
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