Внаслідок атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, загиблі та поранені. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури.



Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону розповів, що ворог поцілив дві теплоелектростанції.

На жаль, семеро працівників постраждали, один помер у кареті "швидкої". Руйнування значні. Руйнування зазнали об’єкти, критичні для функціонування наших станцій, без них ТЕС не можуть працювати нормально.

Наразі відбувається інспекція і триває гасіння окремих пожеж. Відновлення нормальної роботи займе значний час.

За словами президента України, від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні.