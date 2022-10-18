Удар по ТЕС у Києві: є значні пошкодження, троє людей загинули [ Редагувати ]
Внаслідок атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, загиблі та поранені. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури.
Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону розповів, що ворог поцілив дві теплоелектростанції.
На жаль, семеро працівників постраждали, один помер у кареті "швидкої". Руйнування значні. Руйнування зазнали об’єкти, критичні для функціонування наших станцій, без них ТЕС не можуть працювати нормально.
Наразі відбувається інспекція і триває гасіння окремих пожеж. Відновлення нормальної роботи займе значний час.
За словами президента України, від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні.
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