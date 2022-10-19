У вівторок, 19 жовтня, офіційний курс гривні щодо євро знизився на 33 копійки. Стосовно долара США національна валюта залишилася на тому самому рівні. Про це повідомляє Нацбанк України.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.