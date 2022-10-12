У середу, 12 жовтня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу впав на 30 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 39,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

купівля - 40,15 грн (40,25 - 11 жовтня)

продаж - 41,45 грн (41,45 - 11 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 38,50 грн (38,75 - 11 жовтня),

продаж - 39,80 грн (40,10 - 11 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

купівля - 8,05 грн (8,05 - 11 жовтня),

продаж - 8,50 грн (8,50 - 11 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 12 жовтня становить 35,5465 грн за євро (+0,0878 грн).