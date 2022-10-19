"Найтитулованіша" Лорак до Європи не поїде: всі її концерти скасовані [ Редагувати ]
У Німеччині та Чехії скасували всі концерти Ані Лорак з туру The Best. Сталося це завдяки хвилям протестів українських біженців у країнах Європи.
Про це йдеться на сайтах купівлі квитків.
Зрадниця Ані Лорак повинна була виступити в Німеччині та Чехії в рамках туру The Best з 21 жовтня по 3 листопада, але буквально за декілька днів до початку концертів їх скасували.
На одному сайті з квитками вказано, що це сталося через поширення коронавірусної інфекції.
А на іншій платформі як причину вказано несприятливу геополітичну ситуацію. Однак самовпевнено зазначено, що всі ці концерти перенесли на 2023 рік.
На офіційному сайті заяв про скасування виступів немає, але й відсутні афіші, які були опубліковані раніше.
Нагадаємо, що 24 лютого Ані Лорак ніяк не підтримала Україну. Згодом на її сторінці в Instagram з'явилося фото українських дітей в бомбосховищі.
Коли кар'єра співачки в Росії почала занепадати, Лорак вирішила "перевзутися" та назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" і народною артисткою України.
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