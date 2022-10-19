У Миколаєві було чути гучний вибух [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
Про це повідомляє Новини N.
Повідомляється, що вибух пролунав приблизно о 22:30 за київським часом. Через деякий час після вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. З метою безпеки рекомендується мешканцям обласного центру пройти до укриття.
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