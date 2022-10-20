Перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив про те, що росія збирається "переглянути відносини" з ООН, якщо організація досліджуватиме збиті над Україною дрони.

У кремлі заявили, що росія під час атак нібито "використовує лише безпілотники власного виробництва".

За підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, де були висунуті звинувачення в постачаннях Іраном безпілотників росії, він сказав:

У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег.

Як "доказ" своїх слів Полянський нагадав, що на знайдених в Україні безпілотниках є написи російською мовою.

Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані.

Полянський додав, що росія проведе "переоцінку відносин" із секретаріатом ООН та генеральним секретарем організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачань іранських безпілотників до росії.