Розслідування постачання "шахедів" з Ірану: у росії пригрозили ООН [ Редагувати ]
Перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив про те, що росія збирається "переглянути відносини" з ООН, якщо організація досліджуватиме збиті над Україною дрони.
У кремлі заявили, що росія під час атак нібито "використовує лише безпілотники власного виробництва".
За підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, де були висунуті звинувачення в постачаннях Іраном безпілотників росії, він сказав:
У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег.
Як "доказ" своїх слів Полянський нагадав, що на знайдених в Україні безпілотниках є написи російською мовою.
Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані.
Полянський додав, що росія проведе "переоцінку відносин" із секретаріатом ООН та генеральним секретарем організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачань іранських безпілотників до росії.
Ми сподіваємося, що секретаріат і сам генеральний секретар не порушать знову рішення Ради Безпеки ООН, не вийдуть за межі свого технічного мандату і утримаються від участі у якихось незаконних розслідуваннях. Інакше нам доведеться провести переоцінку нашої співпраці з ними, що не відповідає нічиїм інтересам.
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