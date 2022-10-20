Скандал в ООН. Україна звернулася до Об`єднаних націй, повідомивши про використання іранських дронів для нальотів на мирні міста. Франція - вимагає розслідування. Водночас і росія, і Іран - почали все заперечувати. За ситуацією стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Всі деталі - у його матеріалі зі Сполучених Штатів.

Тепер це офіційно. ООН отримала від України лист щодо поставок росії безпілотників від Ірану. Офіційний представник генерального секретаря, Стефан Дюжаррик, каже - експерти організації мають тепер його розглянути, вивчити ситуацію і за підсумками "винести вердикт".

Стефан Дюжжарик, речник генерального секретаря ООН:

Ми - згідно із нашими правилами - завжди готові перевірити будь-яку інформацію, яку нам передають країни-члени ООН. Це також обговорюватиме Рада Безпеки. Тож, у першу чергу, нам треба проаналізувати інформацію, яку ми отримали. І тоді наші експерти зроблять висновки.

Засідання Ради безпеки проходило у закритому режимі, її скликала Франція.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр переконаний - закупівля Москвою дронів в Ірану може бути розцінена як порушення постанови номер 2231 Радбезу щодо іранської ядерної програми. Тобто - фактично порушення режиму міжнародних санкцій проти Ірану, а це вже дуже серйозно. Але для цього ООН потрібні конкретні докази.

Яка дискусія відбувалася за зачиненими дверима, що заявляли представники держав - ми можемо тільки здогадуватися. А от реакцію росії і Ірану озвучили їх представники після закінчення засідання, коли вийшли до преси. І все - заперечили.

Іран категорично відкинув необґрунтовані заяви про те, що Іран передав бізпілотники для використання під час конфлікту в Україні.

Ще більш показовою була дискусія із репортерами представника росії. Тут - без коментарів. Просто послухайте.

Репортер: Якщо звинувачення неправдиві, то чому ви проти того, щоб інспектори - незалежні інспектори ООН - перевіряли, чи це не дрони іранського виробництва?

Полянський: Тому що вони не мають на це повноважень. Немає зв'язку із санкціями…

Репортер: То може для вас краще, щоб ви довели свою правоту, щоб їх впустили, незалежно від того, мають вони мандат чи ні?

Полянський: Ми не можемо пускати або домовлятися з кимось, хто не має повноважень, щоб туди їздити і робити якісь висновки. Це абсолютно безвідповідально. То навіщо нам це робити?

З цього діалогу стає зрозумілий дуже нехитрий російський план. Стверджувати, що дрони - російські. Заявляти, що у Секретаріату ООН чи генсека організації немає мандату, щоб щось розслідувати. А формування такого мандату - якщо до цього дійде - блокувати.

Говорити про це кулуарно дипломати більше не хочуть, не бачать сенсу. Тому вже у п'ятницю планують порушити питання про поставки іранських безпілотників росії вже на відкритому засіданні Ради безпеки. Яке транслюватимуться у прямому ефірі, коли весь світ бачитиме позиції і аргументи країн. А офіційний Київ зараз збирає уламки дронів, які атакували українські міста, щоб використати їх як докази і за необхідності передати будь-яким міжнародним експертам чи слідчим - для вивчення.