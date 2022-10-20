росія програє у війні в Україні та використання іранських дронів це не що інше, як ознака слабкості москви. При цьому фінансові втрати України від збитих безпілотників значно перевищують витрати росії. Про це повідомляє The Guardian.

Артем Старосек, виконавчий директор компанії Molfar, яка надає послуги з розвідки, підготовки та коучингу OSINT-фахівців, сказав:

росія програє цю війну. Якщо вони замовляють безпілотники в Ірані, значить, у них немає власної зброї.

Як пише видання, ціна приниження безпілотників-камікадзе для України значно перевищує суми, які росія платить за закупівлю та запуск іранських БПЛА.

Враховуючи, що ціна іранських дронів Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожен "шахед", загальна вартість невдалих атак безпілотників на Україну, завданих росії останніми тижнями, оцінюється військовими аналітиками Molfar в 11,66 млн доларів і 17,9 млн доларів.

Як пишуть автори, Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, у тому числі винищувачі МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземної оборони Nasams та стрілецьку зброю.

Орієнтовна вартість для України становить понад 28,14 млн. доларів. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.

Це наголошує на низьких фінансових витратах росії на атаки безпілотників, які продовжують сіяти терор в Україні, вбиваючи мирних жителів і завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Видання наводить статистику, згідно з якою всього за останній місяць сили ППО збили 161 безпілотник Shahed-136, один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні ударні апарати, відомих як Mohajer-6.