Знайти укриття - квест, що не кожному під силу. Де заховатися у випадку повітряної небезпеки? Як потрапити до бобмосховища у незнайомому районі міста? Чому тепер укриття шкіл - зачинені для містян.

Відповіді шукала, і знайшла, наша Анна Каменєва. І вже готова поділитися з глядачами.

Масовані ракетні удари та атаки дронами-камікадзе. Росія посилила обстріли українських міст, руйнуючи житлові будинки та вбиваючи мирних мешканців.

Не ігноруйте сирени! Це найголовніше правило, що врятує вам життя. Чуєте сигнал повітряної тривоги - прямуйте до укриття. Це можуть бути - станції метро, підземні паркінги або переходи. Якщо такого поруч немає - спускайтеся на цокольні поверхи або у підвали. Але памʼятайте правило двох виходів. Підвал з одним виходом - пастка. Якщо його завалить, вибратися буде неможливо.

У квартирі діє інше правило - двох стін. Відносно безпечним є місце - за другою від фасаду опорною стіною. Якщо першу зруйнує вибух, то інша стіна - врятує вас від уламків та скла. Зазвичай це коридор чи тамбур.

Сховатися можна і у ванній. Та лише, якщо там немає газового котла. Є певний ризик і через дзеркало та плитку на стінах.

Лунає сирена, і Вова та Тимофій - уже в коридорі. Одягаються. Тривожні валізки - напоготові.

Володимир, Тимофій:

В нас в рюкзаках є речі, їжа, булочки, печеньки і вода, і зарядні до телефонів.

Кілька хвилин на збори - і хлопці разом з мамою прямують у безпечне місце.

Юліана Романенко, киянка:

Ми спускаємось постійно в метрополітен, тому що ми відчуваємо там більш безпечними себе. Тому що в нас в будинку як таких укриттів немає. Все опломбовано..

Володимир, киянин:

Це найбезпечніше місце, в всіх домах, підвали - це все безпечні місця від авіанальоту. Там можна сховатися.

Тимофій, киянин:

І йдемо в метрополітен. - А скільки вам туди часу йти? - Не так довго. Мінімум шагів 400.

І завжди ідуть в укриття із повним екіпіруванням. Нагадаю, у тривожній валізі мають бути - документи, гроші, павербанк та зарядка до телефону, ліхтарик, свічка, запальничка. А ще теплий одяг чи ковдра. Аптечка, гігієнічні засоби та запас води та їжі.

Що робити, якщо сирена лунає, а ви на незнайомій вулиці? Як-от зараз? Нам із оператором треба якнайшвидше знайти укриття. У Києві є мапа, де позначені такі місця. У мене це в додатку Київ-цифровий. От зараз і подивимось, де найближче укриття.

Та попри позначки, що тут є сховище - потрапити туди ми не можемо.

Місцеві кажуть, усі сховища поблизу - завжди зачинені.

Людмила, киянка:

До метро далековато бежать, а здесь нигде не работают. В свойом домі спускаємось в подвал, там трошки оборувдоали самі, лежанки подєлали.

Євгеній, киянин:

Нормальних укриттів тут нема на районі, є підвали, в які опасно заходити. Коли було тривожно, в метро виходили.

Йдемо далі, і тут замок. І жодної інформації - у кого ж ключі. В КМДА кажуть - це незаконно.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА:

Або 101 - одразу надавати нам інформцаію про закрите сховище, рятувальники будуть реагувати негайно. Ми будемо звертатись до правоохоронних органів подавати інформацію в прокуратуру.

Не знайшовши жодного відчиненого укриття, ми дійшли аж до метро. Дорогою, щоправда, була школа. І якщо раніше туди під час сирени пускали усіх, то зараз це сховище - лише для працівників та учнів.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА:

В цих захисних спорудах сформовані місця для проведення занять, там стоять парти, підручники, там є особисті речі своїх дітей, діти приносяь свої іграшки в сховища, тому допускати туди сторонніх людей департамент освіти вважає це неможливим.

Тож треба шукати інші захисні споруди, які є поруч, щоб бути в безпеці.