ЗСУ у Миколаївській області збили ворожий літак Су-25 [ Редагувати ]
Джерело: Главком
Українські військові сьогодні, 21 жовтня, у Миколаївській області збили російський реактивний штурмовик Су-25.
Про це повідомляється в Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Повідомляється, що російський літак було знищено під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги.
За даними Повітряних сил ЗСУ, літак було збито близько 16:00 у Баштанському районі Миколаївської області підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь".
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