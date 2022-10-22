Тільки за минулу добу щонайменше три мирних жителі загинули

Бахмутський напрямок залишається найпекельнішим на східному фронті. Бої там не вщухають ані вдень, ані вночі, адже ворог уп'яте поставив собі за мету взяти Бахмут до кінця жовтня... Аби втримати рубежі, наші Збройні сили використовують всі наявні потужності, - твердять в Міноборони.

Всі види артилерії, авіацію, ракети, аби вийти на адмінмежу Донецької області, використовує і ворог. Штурмувати Бахмут намагаються підрозділи ПВК "Вагнер". А напередодні росіяни обстріляли місто забороненими касетними снарядами. Є поранені серед цивільних. Мій колега Руслан Смєщук бачить ситуацію зсередини й розкаже докладніше.

Холодний, нічний дощ. Під звуки прильотів.

Так звучать ночі на Донеччині. І це ще коли щастить, бо ракета вибухнула десь далеко. Коли не щастить і прилітає близько, то ранки виглядають ось так

Переулок Ватутина 25…Некрасова 44

Так зараз виглядає значна частина Бахмута. Де точаться найзапекліші бої на Східному фронті.

Это садик.

Не набагато краще виглядають й інші фронтові міста Донеччини. Міста, в яких попри щоденні бомбардування - живуть десятки тисяч людей.

Нема ни газа, ни воды. Воду достаем кто где может.

Це Торецьк. Місто навпроти окупованої Горлівки. Фронт тут починається на околицях, тож по кварталах постійно прилітає.

Тут был дом молитвы христиан веры евангельской. Это ракета? Да - вот тут видно где она влетела. И здание крепкое…но.

Хто міг - втік. Залишилися переважно ті, хто не може евакуюватися. Як Геннадій.

Геннадій житель Торецька:

Молодежь в основном поуезжала, особенно с маленькими детками. А нам…например у меня теща - ей 90 лет. Перелом шейки бедра. Еле ходит на ходунках - и характер тяжелый, то не то, то не так - и очень сложно с людьми передвигаться. Так что пока находимся здесь. А что будет дальше не знаю.

Ще гірша ситуація у фронтових селах і містах, де лінія зіткнення змінювалась.

Боже 73 года прожить, і бомжом остаться…

Це фронтова Мар'їнка. Спеціальний загін місцевої поліції, гуманітарна ініціатива самих співробітників - "Білий Янгол" займається евакуацією літніх людей. Вивозять їх часто під обстрілами, з підвалів, де ті живуть місяцями - на більш безпечні території.

Тихо, тихо, терпи, терпи.

Тільки за минулу добу щонайменше три мирних жителі загинули, і ще двоє - зазнали важких поранень. У таких умовах, на Донеччині здійснили, здається, неможливе. Тут почали відновлювати газопостачання. Відтак у п'ятнадцяти умовно тилових громадах газ буде в повному обсязі, у десяти - опалюватимуть об'єкти критичної інфраструктури та облаштують пункти обігріву. Ще десять громад - будуть без газу - там проходить фронт. Вільний Донбас - готується до зими.