Сьогодні, 22 жовтня, внаслідок ракетної атаки окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури у м. Рівне відбулось часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив.

Про це повідомила пресслужба Group DF.

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри. Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві знаходиться в межах норм", - cказано у повідомленні.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва.

Також повідомляється, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами по поставкам мінеральних добрив в осінній сезон.

На підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з м. Рівне відбувається у штатному режимі.

"Наш персонал спрацював як швейцарський годинник. Ми вдячні енергетикам та службами ДСНС за проявлену мужність та відвагу під час гасіння пожежі та відновлювальних робіт на трансформаторних підстанціях", — прокоментував Олег Арестархов, керівник з корпоративник комунікацій Group DF.

Ostchem – азотний холдинг Group DF підприємця Дмитра Фірташа. Ostchem об’єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", Черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (зараз не працюють і знаходяться на окупованих територіях).

ПрАТ "Рівнеазот" входить до групи OSTCHEM з 2011 року. З моменту придбання Дмитром Фірташем у ПрАТ "Рівнеазот" було інвестовано понад 1,3 млрд. грн.