І аби українські міста попри атаки рашистів таки залишалися зі світлом та водою, комунальники зараз працюють 24/7. І допомогти їм повинен кожен із нас.

Чому це важливо? Наскільки відповідально до цього поставилися люди в різних містах країни? І скільки мобільних телефонів можна зарядити, якщо просто вимкнути електрообігрівач або електрочайник? Про все розповість Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Гасіть світло! Зараз кожен, буквально кожен із нас, просто економлячи, може допомогти наблизити перемогу України на енергетичному фронті. Чому важливо заощаджувати електроенергію? І чи роблять це українці? Перевіримо.

Головні вулиці та проспекти столиці - освітлені. Але частково. Десь горять ліхтарі через один, десь - світиться лише одна сторона дороги. На одному з центральних бульварів - світло приглушили. Цей міст додатково підсвітили, бо ліхтарі навколо вимкнені. А ось так незвично - ледь-ледь освітленим - виглядає правий берег Києва. Їдемо туди.

Таким темним Поділ, де на вихідних збираються тисячі людей, я ще не бачила. І хоча світло вимкнули, молоді тут багато.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Центр міста. Суцільна темрява. І переходячи дорогу, варто бути максимально обережними. Краще, щоб вас помітили водії, одягатися у щось світле, або мати на одязі світловідбивні елементи.

Дехто освітлює собі дорогу ліхтариками.

Ростислав, житель Києва:

В мене ліхатрик на лобі для освітлення дороги, вулиці, в собаки теж є нашийник, який світиться. Так і гуляємо,підсвічуємо собі дорогу.

Анатолій, житель Києва:

Я розумію, що це вимушена міра і просто пристосовуєшся до цього. Головне - мати якісь світильнички, ліхтарики, в темряві видно песика.

Аліна, жителька Києва:

Телефон завжди з собою. Завжди ввімкнений. Тому іногда єсть тьомні переулки, в яких тоже не видно, шо під ногами, тому звісно підсвічуємо.

А тут площу навколо осяює оглядове колесо. Власники кажуть: атракціон працює від генератора.

А це вже - нічний Майдан.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Хрещатик взагалі не впізнати. Раніше тут все сяяло, було багато ілюмінації, а зараз, як бачите, не всі ліхтарі горять, економлять.

Та не усі. Оці ресторани - ілюмінацію не вимкнули, хоча на вуличній терасі - навіть відвідувачів немає. Освітлює все навколо і цей кіоск.

Хоча таких освітлених закладів ми побачили не так уже й багато. А от на заправках, повз які проїжджали, не сильно економлять.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Ну от яскравий приклад, дійсно яскравий. Територія трамвайного депо ввечері повністю освітлена, не вимкнено жодного ліхтаря.

Сяє немов різдвяна ялинка! Так про Одесу з обуренням розповідали користувачі у соцмережах у перші дні тотальної економії електрики! Бо попри всі заклики - тут світилося все - і вітрини магазинів, і реклама, і вікна в ресторанах.

Ольга Лопатюк, жителька Одеси:

"Одесса - особый город" - це дуже про нас! Бо тут якось.. ну не хочеться ображати, але багато хто думає за себе: так не може бути сьогодні!

Тож бізнес, вочевидь, дослухався до критики - і ближче до вихідних - ситуація змінилася. Ось так, приміром, виглядає популярна "тусовочна" Аркадія. Зазвичай, увечері тут світло, як вдень.

Олег Тарнавський, житель Одеси:

Я буквально только проехался вот от Аркадии до Дерибасовской и обратно, собственно - опять же: мне кажется, что город спит - хотя если посмотреть - ну, еще восьми вечера нет!

Справді: центр Одеси - підсвічений хіба вуличними ліхтарями - і те частково.

Без вуличного освітлення ось уже кілька днів живе й Івано-Фанківськ.

Центр міста, найпопулярніша пішохідна вулиця - більш відома як стометрівка. Зазвичай, тут навіть опівночі світло як удень. Нині ж - темрява. Режим економії включили і більшість місцевих підприємців. Хоча, не всі. От у цьому невеличкому магазині - вхідні двері освітлюються краще, ніж у супермаркеті.

Марія, жителька Івано-Франківська:

Це дуже рідкість, щоб було настільки включене. Я, наприклад, в другому районі живу там такого немає. Але бачите, ви приїхали і зразу виключили, значить ви робите корисну справу.

І таких закладів у нічному Франківську - чимало.

Іван, житель Івано-Франківська:

Одні стараються бути на рівні із всіма і виключають світло, а інші - ігнорують і абсолютно не звертають увагу.

Ми проїхалися і приміськими селами. І там на вулицях ще темніше, ніж у місті.

У столиці, до слова - у будинках - теж горять лише поодинокі вікна. Люди економлять.

Сергій, житель Києва:

Холодильник оставил, а что мне еще надо. Та больше ничего такого. У меня лед-лампочки стоят такие, а они много не тянут.

Ксенія, жителька Києва:

Необхідну техніку, як холодильник, можна вимикати по декілька разів на день. Там за 2 години нічого не станеться з продуктами.

Олександр, житель Києва:

Все вдома викмнено впродовж дня. Перемо ночью. Країна попросила нас про це зробити, ми це зробили.

І ефект від такої економіє, є. Хоча в "Укренерго" просять бути ще більш ощадливими.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Наразі ми спостерігали в різні дні різний рівень заощадження з боку українських громадян, з боку українських підприємств. В деякі дні це могло бути 2-3 відсотки, в деякі 5-7 і навіть 10 відсотків. Ми хочемо подякувати всім нашим громадянам за ощадливість і закликати продовжувати цю практику і навіть наростити її.

Бо нема економії - будуть відключення. Енергосистема України - це єдиний організм.

От найпростіший приклад. Вимкнув електрообігрівач - і одразу 125 людей змогли зарядити свої телефони. А один лише електрочайник - вартує 120 заряджених смартфонів. Ба більше, отака одна лампа розжарювання споживає електроенергії - як 7 лед-лампочок. Тому замінивши її - не лише споживання зменшите, а й грошей зекономите - бо рахунок за світло буде меншим.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Не споживаючи зайві кіловат години, мешканець Закарпаття дозволяє мешканцю Сумщини скажемо так, освітити свою оселю, приготувати їжу. Тому це абсолютно взаємопов'язані речі.

Тож, у пікові години, а це з 6 до 9 ранку та з 17 до 23 ночі - радять узагалі не користуватися енергоємними приладами.

Прасувати, сушити волосся феном та куховарити, якщо у вас електроплита або електрична духовка – удень (з 9:00 до 17:00). Але в цей час бажано не користуватися електрообігрівачами та кондиціонерами. А також бойлерами. Пилосос можна замінити на віник.

Пральною, сушильною та посудомийною машинками - користуйтеся лише вночі. Так само у цей час доцільно заряджати павербанки та акумулятори. А якщо у вас двофазні лічильники, то вам іще вдасться зекономити на комуналці. Бо нічний тариф - удвічі менший. Тож, українці, будьмо відповідальними і економними.