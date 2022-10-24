У Херсоні окупанти вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото) [ Редагувати ]
У Херсоні російські окупанти вкрали та вивезли у невідомому напрямку пам'ятники Суворову та Ушакову. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.
У мережу виклали фото порожніх постаментів пам'ятників російському полководцю Олександру Суворову.
І адміралу Федору Ушакову (просп.Ушакова, 25).
Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський повідомив "Суспільному", що окупанта отримали наказ вивозити з Херсона все цінне.
Просто це не армія, це орда, яка дійсно нічого святого не має. Коли вони відступають, а вони зараз просто втікають із правобережної Херсонщини, вони грабують усе, що можна - будь то пам'ятники або музейні фонди наші, заклади культури або медичні заклади, з наших лікарень. Тобто все, що має хоч якусь цінність, вони все це грабують. Це дійсно не армія, а орда.
Нагадаємо, окупанти примушують мешканців Херсона негайно залишити місто.
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