У Херсоні російські окупанти вкрали та вивезли у невідомому напрямку пам'ятники Суворову та Ушакову. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

У мережу виклали фото порожніх постаментів пам'ятників російському полководцю Олександру Суворову.

І адміралу Федору Ушакову (просп.Ушакова, 25).

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський повідомив "Суспільному", що окупанта отримали наказ вивозити з Херсона все цінне.

Просто це не армія, це орда, яка дійсно нічого святого не має. Коли вони відступають, а вони зараз просто втікають із правобережної Херсонщини, вони грабують усе, що можна - будь то пам'ятники або музейні фонди наші, заклади культури або медичні заклади, з наших лікарень. Тобто все, що має хоч якусь цінність, вони все це грабують. Це дійсно не армія, а орда.