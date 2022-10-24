Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що українські захисники можуть до кінця 2022 року деокупувати Херсон від російських загарбників. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що росіяни дійсно "евакуюють" з Херсона "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які самі туди завезли.

Але у багатьох аспектах проводиться більше інформаційна операція і маніпуляція. Так, окупанти вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять всіх неходячих і важко поранених, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей".

Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони.

За його словами, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть хоча б контроль над каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, яка повноцінно функціонує, їм треба буде приймати швидко рішення: або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися українські захисники в Маріуполі.

І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони.

Буданов підтвердив, що дамба Каховської ГЕС частково замінована частково. Він наголосив, що її підрив точно спричинить екологічне лихо.

Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.

Голова розвідки зазначив, що для того, аби зруйнувати конструкцію такого рівня, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поставити, це нічого не дасть.

У разі повного руйнування дамби лівобережжя Херсонської області буде повністю затоплене. Росіяни втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим.

Вони також знищать змогу на існування Запорізької АЕС, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Окупанти також ускладнять просування ЗСУ на певний проміжок часу - близько двох тижнів.

При цьому самі окупанти будуть змушені відступити прямо до Криму. Буданов вважає, що росіяни не готові до такого розвитку подій.

У разі часткового руйнування дамби загарбники виведуть з ладу шлюзову частину, машинні зали та зроблять дамбу непридатною до використання за призначенням. При цьому збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий страшний. Також ускладниться просування ЗСУ.