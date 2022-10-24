НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану [ Редагувати ]
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Пресслужба НАБУ не називає ім'я підозрюваного, лише повідомляє, що це "народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті".
Він підозрюється в тому, що незаконно отримав 117,65 тис. грн компенсації за житло, коли був депутатом Ради VIII скликання.
Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсації вартості оренди житла або винайм готельного номера.
Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету ВР.
Загалом, детективи НАБУ викрили на незаконному одержанні понад 4,4 млн грн компенсації за житло вже вісьмох народних депутатів.
Наразі один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі.
Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком. Також вони добровільно відшкодували 580 тис. грн і 929 тис. грн відповідно.
Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.
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