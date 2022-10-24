Боррель провів переговори з Кулебою на тлі фейків росіян про "брудну бомбу" [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили нові неправдиві звинувачення України з боку росіян.
Про це повідомляє Боррель у Twitter.
"Прибувши до Уругваю, я провів телефонну розмову з Дмитром Кулебою з приводу останніх неправдивих звинувачень Росії. Вітаємо рішення України запросити відправку експертної місії МАГАТЕ. Підтримка України від ЄС не слабшає, у тому числі у протидії дезінформації", - написав Боррель за підсумками переговорів.
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