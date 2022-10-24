Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили нові неправдиві звинувачення України з боку росіян.

Про це повідомляє Боррель у Twitter.

"Прибувши до Уругваю, я провів телефонну розмову з Дмитром Кулебою з приводу останніх неправдивих звинувачень Росії. Вітаємо рішення України запросити відправку експертної місії МАГАТЕ. Підтримка України від ЄС не слабшає, у тому числі у протидії дезінформації", - написав Боррель за підсумками переговорів.