Рашисти не так твердо стоять на українській землі

Українські війська звільнили від окупантів три села на Луганщині та одне на Донеччині. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Та попри чергові перемоги наших військових російські окупанти не припиняють регулярно обстрілювати населенні пункти.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог намагається наступати. За міста точаться бої.

Про ситуацію на східному фронті - розкажуть мої колеги.

ЗСУ вичавили російських загарбників із Кармазинівки, Невського та М'ясожарівки на Луганщині. Погнали "асвабадітєлєй" також з Новосадового, що на Донеччині.

Та, попри це, пекельні бої не вщухають. З артилерії росіяни продовжують обстрілювати Бахмут.

Друзі, вітання з Бахмуту. Бахмут - наш, Бахмут - стоїть. Орків тут немає. Орки самоутілізуються. Наші трошки дали дрозда на окремих напрямках у Бахмуті. Але буде офіційна інформація і її оприлюднять. Бахмут наш! Він стоїть і буде стояти. Слава Нації! Смерть ворогам.

Зруйновані приватні, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури.

Ось так зараз виглядає місто Бахмут. Багато будинків пошкоджено. У дуже багатьох будинках вилетіли вікна.

Кемран Арзіманов, керівник відділу Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:

Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані. Є загиблі люди.

Без світла, газу та води - так тут живуть ті, хто все ще не наважився на евакуацію.

Две печки у нас во дворе. А что делать? Света нет. - Ну понятно… света нет.. - Готовим здесь. - А людей еще много живет в доме? - Та много, много нас еще.

Хліб, консерви та найнеобхідніше мешканцям привозять та роздають правоохоронці.

Чуть-чуть, вам там готовить кушать. - Ой, спасибо! - Сладенького… не надо плакать, все будет хорошо. Надо вам какие-то лекарства? - Лекарства не надо, дедушка сам в аптеку ходит. Внучики, спасибо вам! - Все, не плачьте. Все будет хорошо!

У районах, де вже більш-менш спокійно людям почали підвозити та роздавати соцвиплати. До Званівської громади перевезення готівки супроводжують поліцейські.

Пенсію не отримаємо з червня місяця. Червень отримали - і все. - Сьогодні отримаєте. - Да, сьогодні отримаємо. Гуманітарку привозять.

Олександр Білицький, голова Званівської сільської військової адміністрації:

Ми довезли, люди зараз отримують. І надалі з підтримкою бахмутського відділку будемо підвозити.

На Луганському напрямку вночі невдало підкурили росіяни на шахті Луганській, що на тимчасово окупованій території. І хоч вона не працювала з 2014-го, подейкують, що у ворога там було щось на кшталт бази. На жаль, зайти до деокупованих сіл Луганщини та хоча б роздати людям гуманітарну допомогу поки не виходить через постійні обстріли з боку орків. Та це, впевнені українські захисники, лише справа часу.

Після відбиття населеного пункту село Білогорівка Луганської області, утримуємо рубіж оборони. На сьогоднішній день регулярні війська рф разом із вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони. Кожен нацгвардієць стоїть твердо на нашій землі. Слава Україні!

А от рашисти не так твердо стоять на українській землі. Щоправда, і стояти їм ні в чому. Тільки погляньте, в якому взутті українців прийшли "асвабаждать" росіяни.

Як на вітрині ото. "Вторая армия в мире"? Чи як воно? Гля! Берци на скотче. Як на вітрині їм продають - "другій армії світу". Новесенькі і каблучок ціленький. Це, короче, гідроізоляція. Новітні технології кацапляндії.

З військовою технікою теж, здається, відбувається щось недобре. Бо навіщо тоді стягувати на фронт гаубиці, з якими ще дєди воювали. Та й цей раритет ворогу навряд чи допоможе. Бо українські воїни обіцяють: відіб'ють у ворога все - аж до останнього шматка рідної землі.