З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством [ Редагувати ]
У вівторок, 25 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" із портів Одеси вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Усі вони прямують до країн Європейського союзу. Про це повідомляє Мінірфаструктури.
Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тисячами тонн агропродукції. Судна прямують до країн Європи.
Так, з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту "Південний" - Captain J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 8,9 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 390 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
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