У вівторок, 25 жовтня. росія офіційно повідомила Сполучені Штати про проведення навчань стратегічних ядерних сил "Гром-2022". Про це заявив Пентагон.

Під час навчань будуть здійснені запуски балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Навчання, які проводяться щорічно, привертають цього року особливу увагу, оскільки вони проводяться на тлі російського вторгнення до України.

Повідомляючи про навчання, росія виконує свої зобов'язання щодо контролю за озброєннями.

Ці повідомлення зменшують ризик неправильної оцінки того, що відбувається.

Водночас у Бельгії відбуваються щорічні навчання НАТО Steadfast Noon, під час яких льотчики проводять навчальні операції з використанням нестратегічної ядерної зброї.