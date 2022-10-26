Музика - їхня зброя. Артисти Рівненської обласної філармонії після вимушеної паузи - знову взяли до рук інструменти. І збирають повні глядацькі зали.

Сніжана Сидорук побувала на одному з концертів.

На сцені Рівненської обласної філармонії Дмитро Переясловець та Олена Ковальова. Це подружжя із Сєверодонецька. Дмитро грає на кларнеті.

Я вважаю цей інструмент - один саме з таких багатших серед духових дерев'яних.

Грають на своїх інструментах, які вдалося взяти з собою, коли тікали від бомбардувань. Два тижні переховувалися у підвалі. Але з маленькою дитиною було важко. Виїхати допомогли колеги.

Дитину, інструменти, документи. Комплект змінного одягу. Ну тобто два рюкзаки й спортивна сумка. Все.

Ще у 2014-му Дмитро та Олена відчули, що таке окупація. Тоді у Сєвєродонецьку загарбники затрималися ненадовго. Але відчуття огиди від прибічників триколору сім'я не забула.

Дмитро Переясловець, кларнетист, переселенець із Сєвєродонецька:

З 14-го року ми коли побачили. Ну от я особисто, - я для себе вирішив, що я не буду жити тією владою. Якщо вони затримаються, то ми б виїжджали. Вот тому в нас у 22-му році, в цьому році так в нас не було вагань зовсім.

У Сєвєродонецьку музиканти працювали в Луганській обласній філармонії. Коли переїхали в Рівне, то дуже зраділи, що й тут є подібний заклад.

Дмитро Переясловець, кларнетист, переселенець із Сєвєродонецька:

Нас дуже добре прийняли. Вот можна сказати як сім'я.

Олена Ковальова, скрипалька, переселенка із Сєвєродонецька:

Музика - не знаю. Життя все ну ми ж музиканти. З дитинства цим займаєшся і скрипка завжди в руках і в щасті, і в горі.

Подружжя луганчан разом з рівненськими музикантами відкрили цьогорічний концертний сезон на одній сцені.

Ми грали виключно українських композиторів: Скорика концерт фортепіанний і Станковича "Opera rustica". От дуже цікаві твори. От дуже цікавий диригент був і повний зал.

Это чешский инструмент. Карион. Такой вот контрабасик.

А це Сергій Портов із Харкова. Чоловік грає на контрабасі. Цей інструмент йому дали вже в рівненській філармонії. З собою музикант захопив лише смичок.

То, шо я захватив. Даже футляра в мене не було, в тряпочці.

До війни Сергій Портов сорок років працював в Харківському національному академічному театрі опери та балету.

Сергій Портов, музикант:

23-го ми зіграли "Жизель", а вранці 24-го почалася війна, ми вимушені були виїхати. Я може б й остався. В мене не було такого бажання їхати - вагітна невістка. Нам треба було її вивозити. 30-го вересня народився хлопчик, Марко.

Усі троє музикантів увійшли до складу Академічного камерного оркестру Рівненської філармонії. Сергій Портов - через війну, каже, на контрабасі не грав майже пів року.

Пальці боліли, не все виходило. Ну як кажуть штаді, штаді ун штаді. Працювати, працювати й працювати. От чуєте, людина займається. Це кожен день робиться. Якщо цього не робити (крутить головою).

Колектив філармонії - від початку війни, брав павзу лише на місяць, концерти проводили онлайн, а з травня вийшли до глядачів в органному залі Рівного. Бо зрозуміли, що музика - це також зброя.

Руслана Варнава, художня керівниця Рівненської обласної філармонії:

Концертів у нас відбувається насправді багато, ми дуже активно живемо і графік концертний дай боже. В середньому проводимо по вісім концертів в місяць. Гаслом цього сезону ми обрали наступний вислів: "Музика зброя - музика Ua", тобто ми прагнемо популяризувати українських композиторів.

Музиканти не мовчать, а теж воюють. По своєму - з інструментами в руках. Ба більше, кажуть артисти, війна додала мотивації давати людям через музику підтримку і віру у перемогу та мир.