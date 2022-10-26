"Укренерго", обленерго, місцева влада, Міністерство енергетики та Офіс президента працюють над удосконаленням графіка відключення електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Як підготуватися до аварійних відключень электрикиПрактично по всій Україні спостерігаються перебої з електропостачанням після ракетних ударів. Як підготуватися до аварійних відключень світла – на інфографіці.10 жовтня 2022, 21:34

"Такий графік має стати для споживачів зрозумілішим, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах. Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони", – наголосив він.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький підтвердив, що графіки примусового обмеження споживання намагатимуться зробити зручнішими.

"Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності та "Укренерго" вимушено запроваджує графіки аварійних відключень споживачів. На жаль, у деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а дехто страждає від частих відключень. Ми працюємо для того, щоб допомогти операторам систем розподілу, які ці графіки складають, зробити так, щоб відключення були більш рівномірними та справедливіше розподіленими між споживачами", – розповів він в ефірі телемарафону.