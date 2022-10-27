росія завозить у Херсон мобілізованих, щоб використати їх як гарматне м'ясо - Буданов [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У тимчасово окупований Херсон рф завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.
Про це повідомляє глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.
Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.
"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.
Офіцер наголосив, що відведення рф прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".
"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.
по темі
Російські окупанти вночі 27 жовтя обстріляли Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню "Смерч"
Розслідування щодо постачання росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed повинно розпочатися негайно
Від росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС
Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста
Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія.