У тимчасово окупований Херсон рф завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це повідомляє глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.

Офіцер наголосив, що відведення рф прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.