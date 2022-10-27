Противник хоче поновити логістику на Херсонщині та облаштовує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Про це інформує оперативне командування "Південь". Водночас ситуація в області залишається вкрай напруженою та складною, - звітують в українській розвідці.

Росіяни намагаються створити ілюзію відступу з Херсона, та насправді ж накопичують сили й підтягують у місто мобілізованих. Про ситуацію на південному напрямку - докладніше розкажуть мої колеги.

Напередодні у тимчасово окупованому Херсоні сталася чергова "бавовна". Місцеві телеграм-канали повідомляють, що два вибухи пролунали на полігоні, де навчаються мобілізовані росіяни. А от що це - відпрацювання українських захисників чи самознищення ворогів, поки невідомо.

Це загарбники розповідають про спробу нападу на Дніпровський відділ поліції у Херсоні. Мовляв, невідомі вистрелили з гранатомета і втекли. Та місцеві, які вибухи і справді чули, але, з полігону, підозрюють: окупанти зняли це кіно, щоб прикрити тамтешні втрати.

А це вже точно спільна робота ЗСУ та Нацгвардії. Сили оборони України вразили 13 об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону. З-поміж них 2 склади з боєкомплектом, танк, 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувалися рашисти. Також напередодні українські зенітники збили російський вертоліт КА -52 та 2 безпілотники-камікадзе.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Генштаб це позиціонує як оборонні дії, в рамках яких здійснюються деякі наступальні дії. Останній тиждень інтенсивність подій на фронті дещо знижується, і ми фактично знаходимося в активній обороні. Ми не втрачаємо території.

Ситуація - під контролем, наголошують у ЗСУ. Обстановка на південнобузькому напрямку значних змін не зазнала, повідомляє оперативне командування Південь. Вона контрольована, але складна.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив по бойових позиціях ворога в районах зосередження та його об'єктах логістики. Основні зусилля противник зосереджує на веденні активної оборони та намаганні утримати зайняті рубежі по усій лінії зіткнення.

Рашисти не пускають на окуповану частину Херсонщини цивільних. Вочевидь, вороги бояться проникнення українських диверсійних груп. А скількох херсонців залякуванням і тиском відправили до анексованого Криму, важко сказати навіть головному колаборанту області.

Володимир Сальдо, колаборант:

Вообщем то можна только там определять по другим косвенным признакам - я не буду щас говорить.

Вулиці Херсону спустіли.

Мародери з рф крадуть не лише пралки та іншу побутову техніку - пам'ятники зникли теж не просто так. Окупанти активно дерусифікують Херсон: викрали статуї Суворова, Ушакова та Потьомкіна. А заразом вивезли і рештки тіла російського генерала. Монументи окупанти бережуть, а з людей - знущаються.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Окупанти збільшують тиск на місцеве населення Херсонської області. Посилено режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель, обмежено рух громадського транспорту. Також з'явилася інформація, що найближчими днями планується змінити час комендантської години. Тепер вона стане більшою.

Херсонці протестують. В очікуванні визволення, продавці навіть відмовляються приймати недовалюту - рублі. Щоправда, рашисти у відповідь діють, як звикли - забирають силоміць.

За таке так би мовити зухвальство продавців колаборанти погрожують видворяти їх з міста.