Попри війну в Черкасах археологи по крихтах збирають історію міста. Влітку на схилі Замкового узвозу науковці розпочали розкопки стародавнього Черкаського подолу. Його історики ніколи не досліджували, тому і не могли точно відтворити який вигляд мало місто у часи середньовіччя. Тепер цей шанс з'явився і археологи вже знайшли чимало цікавих артефактів. Про них і розкаже Станіслав Кухарчук

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Цю територію, де розташовувалась частина стародавніх Черкас, археологи мріяли дослідити не одне десятиліття, але через брак державного фінансування цього не робили. Гроші ж на проведення робіт виділив один з місцевих забудовників, який незабаром планує тут звести багатоквартирні будинки - строки у нього тиснуть, тому науковцям дали для розкопок лише три місяці.

Метр за метром археологи обстежують територію майбутньої забудови. З літа вони встигли дослідити лише третину ділянки, адже артефактів тут вдосталь.

За час розкопок археологи виявили два прошарки часів пізнього середньовіччя та модерну - з 16 до 18 століття. За часів Речі Посполитої саме на Черкаському подолі стояла дерев'яна козацька церква. На підтвердження тут вже знайшли чимало монет та уламків посуду того періоду. Та найголовніша знахідка - цвинтар 17 століття.

Керівник експедиції Дмитро Куштан обережно розчищає подвійне поховання - тут рештки матері та дитини. Каже, загалом з літа він виявив на цьому місці майже сотню могил. Попередні дослідження показали, що місцеву знать на цвинтарі не ховали. Переважно небіжчики були звичайними людьми. Хоча, схоже, що ця жінка за статусом трохи відрізнялась від решти - на ній виявили перстень.

Дмитро Куштан - старший науковий співробітник Інституту археології НАН України:

Це дуже рідкісний випадок на цьому цвинтарі, адже більшість поховань безінвентарні, у нас лише одне дитяче поховання було із кількома наместинками скляними, а це якраз жінка із бонзовим перстнем.

Розкопки цвинтаря вже дали певні відомості для відтворення вигляду середньовічних Черкас. Більшість решток належать доволі молодим людям, або дітям - це свідчить про те, що медицина у той період була не на вищому рівні. Утім, не похованнями єдиними. Просто під час зйомок сюжету - археологи знайшли уламок доволі рідкісної кахлі - швидше за все її робили під замовлення.

Поховання, залишки будинків, посуд, інструменти - кожен знайдений артефакт дає змогу історикам зрозуміти, як жило і виглядало місто у часи середньовіччя. Ось, наприклад, ця величезна яма у часи козацтва була складським приміщенням.

Ця землянка мала доволі великі розміри, десь три з половиною, на три з половиною і глибина від давньої поверхні теж близько трьох метрів. Дуже цікаве, бо свідчить про побут, матеріальну культуру населення, яке жило.

Які знахідки ще приховані під землею у Черкасах - археологи можуть тільки здогадуватись. Час відведений їм забудовником на роботи спливає і науковці побоюються, що унікальні артефакти скоро будуть залиті бетонними фундаментами.