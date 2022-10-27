Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що росія може вдатися до повторного вторгнення з території Білорусі. Водночас загрози нападу на Київ наразі не немає, оскільки Кремль зацікавлений в дещо інших цілях.

Передбачаємо, що противник може вдатися до проведення операцій насамперед з території Білорусі. Це може бути напрямок з ЧАЕС, а також напрямок з Чернігівської області. Ситуація відстежується, певні заходи вже прийняті щодо посилення наших угруповань. Ми готові.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, у разі повторного вторгнення з території Білорусі росія спробує порушити інфраструктуру, а також логістичні ланцюжки надання Україні міжнародної допомоги.