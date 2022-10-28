У п'ятницю вдень, 28 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні біля будівлі так званої "поліції" спалахнула пожежа.

Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа сталася на закритій стоянці біля будівлі окупаційної поліції. Також місцеві повідомляють про вибухи.

На кадрах відео, що опублікували місцеві паблики, видно, що на парковці горять кілька машин. Кому саме вони належать - поки що незрозуміло.