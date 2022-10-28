У Херсоні біля будівлі окупаційної "поліції" спалахнула пожежа (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю вдень, 28 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні біля будівлі так званої "поліції" спалахнула пожежа.
Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, пожежа сталася на закритій стоянці біля будівлі окупаційної поліції. Також місцеві повідомляють про вибухи.
На кадрах відео, що опублікували місцеві паблики, видно, що на парковці горять кілька машин. Кому саме вони належать - поки що незрозуміло.
по темі
У вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького
У Брянській області, що на кордоні з українською Чернігівською, невідомі підірвали залізничну колію
У ніч проти понеділка, 24 жовтня, в Одесі пролунав вибух
У суботу, 22 жовтня, у місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи
У середу, 20 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні