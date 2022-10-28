Впродовж 28 жовтня Збройні сили України завдали ударів по 26 районах зосередження російських окупантів, чотирьох складах боєприпасів, а також пункту управління загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30.

У районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується.

За даними Генштабу, на Херсонщину підвезли чергові партії мобілізованих росіян.