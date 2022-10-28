На Херсонщину підвезли чергові партії мобілізованих росіян - Генштаб [ Редагувати ]
Командування російських окупаційних військ перекинуло на Херсонщину чергову партію мобілізованих росіян. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
До населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.
Разом з ним триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію.
На шляхах "евакуації" до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.
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