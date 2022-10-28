Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Хосейном Амір-Абдоллахіаном. Розмова відбулася з ініціативи Ірану, повідомив Кулеба.

Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан, під час якого я зажадав від Ірану негайно припинити постачання зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних мешканців і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Іранська сторона поки що не коментувала розмову.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та ірану постачання БПЛА заперечує.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".

Читайте також Ізраїль надає Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами - NYT

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба пропонує президенту Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.