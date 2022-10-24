Ізраїль надав Україні розвіддані, корисні для знищення іранських безпілотників. Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела у Києві.

Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники.

Офіційні особи України виявляли бажання придбати ізраїльські системи ППО "Залізний купол" ще навесні, однак відповіді від Тель-Авіва не надійшло.

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Влада Ізраїлю відмовлялася постачати Україні протитанкові ракети Spike. За даними газети Axios, така позиція обумовлена ​​тим, що Ізраїль побоюється реакції Москви, яка може завдати шкоди його інтересам у Сирії.

18 жовтня Дмитро Кулеба повідомив про намір звернутися до Ізраїлю з проханням щодо постачання систем ППО для відбиття російської агресії. 19 жовтня в Ізраїлі заявляли, що постачання зброї українській стороні не планується.

Нагадаємо, раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайя закликав владу надати Україні військову допомогу, на тлі інформації про передачу Іраном росії ракет класу "земля-земля" росії.