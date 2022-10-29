Відсьогодні у застосунку "Дія" можна зареєструватись на бета-тестування програми "Доступна іпотека". Це можливість придбати житло за пільговими відсотковими ставками. З першого жовтня запроваджена програма державного доступного кредитування "єОселя" під 3% річних.

Хто має право на тривідсоткову іпотеку, які її умови, і коли пільгові кредити на житло будуть доступні для всіх українців. Дізналася Олена Логінова.

Житло в іпотеку з мінімальним початковим внеском і під низький відсоток - в умовах війни!

Анжеліка Іванова, керівник комунікацій "Української фінансової житлової компанії":

Це програма, яка дозволить громадянам на дуже доступних умовах придбати для себе житло.

З жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала державна програма "єОселя" під 3% річних. Хто може скористатися доступною іпотекою? І в чому особливості пільгового кредиту?

Василь Фурман, економічний експерт:

Програма вирішує дві ключові проблеми, які сьогодні є в нашій державі. Тобто це перше - соціальна задача, забезпечити наскільки можливо в цих умовах людей житлом, друга проблема - це чисто економічна.

Олена Логінова, кореспондентка:

"єОселя" передбачає, що потенційний позичальник може купити житло в іпотеку під 3 відсотки річних. Перший внесок, який одразу треба сплатити банку, це 20 відсотків від вартості житла. Термін кредитування: від 1 до 20 років. Умови вигідні - але поки претендувати на іпотеку можуть лише - військові, правоохоронці, медичні працівники, освітяни та науковці.

Анжеліка Іванова, керівниця комунікацій "Української фінансової житлової компанії":

Якщо це умовно кажучи медик, який працює в закладі державної або комунальної форми власності, він має 20% початкового внеску - в нього є певні накопичення і що важливо він не володіє нерухомістю, яка перевищує 52,5 квадрати на одну особу плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї, то звісно він може взяти участь в програмі. Крім того, важливо, що нерухомість, яка перебуває у власності і знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона не враховується до цього показника.

Яку ж нерухомість можна придбати на пільгових умовах? Це квартири на первинному ринку - від забудовника, або готове житло на вторинному ринку.

Олена Логінова, кореспондентка:

Проте є обмеження - за площею. Максимально на одну людину - 52,5 квадратних метрів. Плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Якщо потрібно більше, то і перший внесок підвищиться - за домовленістю з банком. Також є обмеження вартості квадратного метра в залежності від регіону України.

Анжеліка Іванова, керівниця комунікацій "Української фінансової житлової компанії":

Кредитується як первинний, так і вторинний ринок. Щодо первинного ринку то будуть банки спільно з Укрфінжитлом акредитовувати забудовників також на участь в цій програмі. І зараз поки що цей процес ще триває, так як програма працює в тестовому режимі.

Позичальники, крім зазначених критеріїв, повинні бути громадянами України від 18 до 70 років, які або не мають свого житла, або воно замале. Також важливий аспект - платоспроможність.

Василь Фурман, економічний експерт:

Оцінюють доходи загальні чоловіка і дружини, тобто він разом має бути. Від якої суми? Знов ж таки залежить від регіону, від суми кредиту, від вартості житла, але думаю, якщо ваша сумарна заробітна плата, офіційна до речі, дуже важливо офіційна зарплата з якої сплачуються податки - від 20 тисяч грн - ви можете бути потенційним позичальником.

І хороша новина для українців, які не можуть претендувати на 3-відсоткову іпотеку. З початку наступного року для українців, які потребують поліпшення житлових умов, запровадять кредитування за ставкою сім відсотків річних.

Василь Фурман, економічний експерт:

Вигода українця, який бере - перше. Він вирішує житлову проблему, яка є у нього. Друге, бере кредит під дуже низькі відсоткові ставки в гривні - під 3% або 7% і на дуже довгий проміжок часу - це до 20 років кредити розраховані.

Олена Логінова, кореспондентка:

Щоб подати заяву на оформлення іпотеки, заходимо на портал "Дія". Ось рядок - "єОселя". Натискаємо - подати заяву. Заповнюємо. Процедура безкоштовна і має зайняти п'ять хвилин. Далі система автоматично підтягує дані про позичальника і передає їх банку. Але вже найближчим часом все можна буде зробити зі смартфона. Через застосунок "Дія". Так само на мобільний надійде і відповідь, чи погоджено надання іпотеки.

Анжеліка Іванова, керівник комунікацій "Української фінансової житлової компанії":

Тобто людина може стати учасником цієї програми виключно через "Дію". Це робить програму з мінімальними корупційними ризиками, максимально прозорою, цифровізованою, доступною і зручною для громадян.

Пільгова іпотека - це ще й інвестиція в економіку країни. Адже пожвавить будівельний ринок, кажуть експерти, який буквально паралізований через війну.

Василь Фурман, економічний експерт:

Одна гривня, вкладена в будівництво, дає можливість заробити додаткових 5-8 гривень в інших секторах. Одне робоче місце створене в будівництві, воно дає можливість створити п'ять робочих місць в інших секторах економіки. От такий є мультиплікатор, який дає можливість одній галузі, але вона буде тягнути цілий сектор інших галузей нашої економіки.

Цифрова іпотека вже працює. У програмі задіяні пʼять банків, які готові видавати позики.