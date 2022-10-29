У застосунку "Дія" можна зареєструватись на бета-тестування програми "Доступна іпотека" [ Редагувати ]
Відсьогодні у застосунку "Дія" можна зареєструватись на бета-тестування програми "Доступна іпотека". Це можливість придбати житло за пільговими відсотковими ставками. З першого жовтня запроваджена програма державного доступного кредитування "єОселя" під 3% річних.
Хто має право на тривідсоткову іпотеку, які її умови, і коли пільгові кредити на житло будуть доступні для всіх українців. Дізналася Олена Логінова.
Житло в іпотеку з мінімальним початковим внеском і під низький відсоток - в умовах війни!
Анжеліка Іванова, керівник комунікацій "Української фінансової житлової компанії":
Це програма, яка дозволить громадянам на дуже доступних умовах придбати для себе житло.
З жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала державна програма "єОселя" під 3% річних. Хто може скористатися доступною іпотекою? І в чому особливості пільгового кредиту?
Василь Фурман, економічний експерт:
Програма вирішує дві ключові проблеми, які сьогодні є в нашій державі. Тобто це перше - соціальна задача, забезпечити наскільки можливо в цих умовах людей житлом, друга проблема - це чисто економічна.
Олена Логінова, кореспондентка:
"єОселя" передбачає, що потенційний позичальник може купити житло в іпотеку під 3 відсотки річних. Перший внесок, який одразу треба сплатити банку, це 20 відсотків від вартості житла. Термін кредитування: від 1 до 20 років. Умови вигідні - але поки претендувати на іпотеку можуть лише - військові, правоохоронці, медичні працівники, освітяни та науковці.
Анжеліка Іванова, керівниця комунікацій "Української фінансової житлової компанії":
Якщо це умовно кажучи медик, який працює в закладі державної або комунальної форми власності, він має 20% початкового внеску - в нього є певні накопичення і що важливо він не володіє нерухомістю, яка перевищує 52,5 квадрати на одну особу плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї, то звісно він може взяти участь в програмі. Крім того, важливо, що нерухомість, яка перебуває у власності і знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона не враховується до цього показника.
Яку ж нерухомість можна придбати на пільгових умовах? Це квартири на первинному ринку - від забудовника, або готове житло на вторинному ринку.
Олена Логінова, кореспондентка:
Проте є обмеження - за площею. Максимально на одну людину - 52,5 квадратних метрів. Плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Якщо потрібно більше, то і перший внесок підвищиться - за домовленістю з банком. Також є обмеження вартості квадратного метра в залежності від регіону України.
Анжеліка Іванова, керівниця комунікацій "Української фінансової житлової компанії":
Кредитується як первинний, так і вторинний ринок. Щодо первинного ринку то будуть банки спільно з Укрфінжитлом акредитовувати забудовників також на участь в цій програмі. І зараз поки що цей процес ще триває, так як програма працює в тестовому режимі.
Позичальники, крім зазначених критеріїв, повинні бути громадянами України від 18 до 70 років, які або не мають свого житла, або воно замале. Також важливий аспект - платоспроможність.
Василь Фурман, економічний експерт:
Оцінюють доходи загальні чоловіка і дружини, тобто він разом має бути. Від якої суми? Знов ж таки залежить від регіону, від суми кредиту, від вартості житла, але думаю, якщо ваша сумарна заробітна плата, офіційна до речі, дуже важливо офіційна зарплата з якої сплачуються податки - від 20 тисяч грн - ви можете бути потенційним позичальником.
І хороша новина для українців, які не можуть претендувати на 3-відсоткову іпотеку. З початку наступного року для українців, які потребують поліпшення житлових умов, запровадять кредитування за ставкою сім відсотків річних.
Василь Фурман, економічний експерт:
Вигода українця, який бере - перше. Він вирішує житлову проблему, яка є у нього. Друге, бере кредит під дуже низькі відсоткові ставки в гривні - під 3% або 7% і на дуже довгий проміжок часу - це до 20 років кредити розраховані.
Олена Логінова, кореспондентка:
Щоб подати заяву на оформлення іпотеки, заходимо на портал "Дія". Ось рядок - "єОселя". Натискаємо - подати заяву. Заповнюємо. Процедура безкоштовна і має зайняти п'ять хвилин. Далі система автоматично підтягує дані про позичальника і передає їх банку. Але вже найближчим часом все можна буде зробити зі смартфона. Через застосунок "Дія". Так само на мобільний надійде і відповідь, чи погоджено надання іпотеки.
Анжеліка Іванова, керівник комунікацій "Української фінансової житлової компанії":
Тобто людина може стати учасником цієї програми виключно через "Дію". Це робить програму з мінімальними корупційними ризиками, максимально прозорою, цифровізованою, доступною і зручною для громадян.
Пільгова іпотека - це ще й інвестиція в економіку країни. Адже пожвавить будівельний ринок, кажуть експерти, який буквально паралізований через війну.
Василь Фурман, економічний експерт:
Одна гривня, вкладена в будівництво, дає можливість заробити додаткових 5-8 гривень в інших секторах. Одне робоче місце створене в будівництві, воно дає можливість створити п'ять робочих місць в інших секторах економіки. От такий є мультиплікатор, який дає можливість одній галузі, але вона буде тягнути цілий сектор інших галузей нашої економіки.
Цифрова іпотека вже працює. У програмі задіяні пʼять банків, які готові видавати позики.
по темі
Україні потрібна економія у понад 20% енергоресурсів. Це означає, що заощаджувати має вся країна. У Запоріжжі відімкнули вуличне освітлення. А от погодинні відключення поки не застосовували.
Слідчі вивчають ці рештки, записують серійні номери, за якими можна буде встановити походження. А згодом - використати в міжнародних судах як речові докази.
Масовані ракетні удари по Хмельниччині завдали області чимало лиха. Ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.
Внаслідок обстрілів цілі будинки завалюються, як карткові. Від прямих влучань ворожих ракет споруди не витримують та ховають під завалами мирних людей.
Зима. Лише за одного цього слова жителів фронтових сіл на Донеччині охоплює жах. Як пережити холоди й чи взагалі можна пережити їх, люди не знають. Але і їхати з рідних стін у більш безпечні міста не хочуть.