Донеччина. Єдине місце на лінії фронту, де окупанти намагаються йти у наступ (хоч і безуспішно) - це Бахмут. Що відбувається на найбільш важкій ділянці передової - Ігор Левенок бачив.

Місто Бахмут. Його населення до війни сягало - вісімдесяти тисяч. Місто потерпає від масованих обстрілів. І щодня тут гинуть цивільні.

Хоча вдень у центрі досі людно. Навіть комунальники - намагаються працювати.

Дивись, відновлюють лінії! Нормально. Бачиш, працюють.

Кілька місяців Бахмут залишається найгарячішою точкою боїв за Донбас і на фронті загалом. Це єдиний значний напрямок, де росіяни все ще намагаються наступати.

Реактивна артилерія працює, ствольна артилерія, танки… Треба бути обережним і слухати небо… Да, це гради чи ще щось таке падають і летять же вони туди у бік міста.

Ігор Левенок, кореспондент:

Зараз ми перебуваємо на околицях міста Бахмут. Становище тут надто складне, тому що ворог не припиняє штурмувати цю ділянку фронту. Фактично безперервно працює артилерія, танки та авіація. Ну і жива сила противника просто іде на українські позиції стіною.

Як окупанти атакують? Армійці кажуть бачили таке тільки у старих радянських фільмах. У бій женуть "вагнерівців". Злочинців, яких назбирали по російських тюрмах і їх чимало.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Так, а потім нові йдуть. Тих покосять, а потім знову нові йдуть і так постійно… Це ситуація насправді страшна. Таке відношення до людей, до особового складу. Це якесь середньовіччя.

Стримувати таку орду не просто. Тож і з нашого боку працює увесь арсенал.

Бої за Бахмут експерти вже називають найбільшою битвою цієї війни. Бахмут є "воротами" до тієї частини Донеччини, яку контролюють українські війська. Звідси відкривається шлях на Слов'янськ і Краматорськ.

Наші танкісти зараз на бойовому чергуванні, вони виїхали на позицію і чекають команди. І координати цілей.

За день по ворогу до півсотні снарядів. І це тільки з одного танку. І у відповідь може прилетіти не менше. Отака тут щільність вогню.

Після завершення штурму нас так гарненько обкрила артилерія, самолети, вертольоти там все було. Але в результаті ми вижили, усе було вокруг танка усипано градами.

Поки є трохи вільного часу танкісти розповідають історію цього танка. Т-80 БВ.

Кацапський! Це ще один із перших танків, які ми віджали.

Затрофеїли бойову машину вояки 93-ї бригади іще на Сумщині. Тепер вона справно б'є московитів. За що, наша піхота танкістам безмежно дякує.

А по яким цілям ви зазвичай працюєте? - Приміщення, насадження, посадки, бліндажі.

Сергій - командир танка. А до війни працював теслярем. У кожного з танкістів є цивільна професія. Механік Андрій - тракторист. Навідник Ярослав - інженер водоканалу із Лисичанська.

Як думаєте, повернемо? - Повернемо!

Іще торік ніхто із цих танкістів і уявити себе у такій ролі не міг. Тепер - це досвідчений екіпаж, готовий боронити та відбивати рідну землю тільки до перемоги. Координати є! І хлопці беруться за справу.