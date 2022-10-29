Disney випустив "бодіпозитивний" мультфільм з головною героїнею plus-size (відео) [ Редагувати ]
Кіностудія Disney вперше випустив мультфільм-короткометражку з головною героїнею plus-size.
Анімаційний фільм "Віддзеркалення" (Reflect) розповідає історію балерини Б'янки, яка займається балетом, бореться з дисморфофобією (сильне неприйняття свого тіла і спроба виправити його надумані недоліки), намагається "подолати страх" і прийняти себе.
Художниця-постановниця Хілларі Бредфілд, яка брала участь у створенні "Енканто" та "Холодного серця 2", розповіла, що мультфільм став одним із серії проектів, присвячених таким темам, як підвищення самооцінки та пропаганда позитивного ставлення до власного тіла.
Поява бодіпозитивної героїні викликала резонанс серед шанувальників Disney. У соцмережах точаться суперечки з приводу нового персонажа.
An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022
Нагадаємо, Disney заборонив прокат фільмів на території росії.
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